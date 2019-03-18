Путин рассказал, чем руководствовался, принимая решение о возвращении Крыма

"Я вам хочу тайну открыть, - сказал он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. - За годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий, не лично для себя и для каких-то людей, которые рядом стоят, а именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило, эта точка зрения побеждает. Здесь произошло то же самое".

По словам Путина, Крымская весна - это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и всему миру, что "Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы". "Мы отталкиваемся при этом от интересов наших людей. Это самая принципиальная вещь", - заключил российский лидер.