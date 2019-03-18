Пресс-конференция зампостпреда России при ООН, посвященная годовщине возвращения Крыма

ТАСС/Ruptly

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Нью-Йорке проводит пресс-конференцию, посвященную годовщине воссоединения Крыма с Россией.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.