В Госдуме назвали и.о. губернатора Челябинской области опытным управленцем

ЧЕЛЯБИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер - менеджер с большим управленческим опытом. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от региона Владимир Бурматов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

"Важно: Текслер - челябинец, и в Челябинске родился. Долгое время был непосредственно связан с металлургией, работая в структурах "Норильского никеля", что также значимо для нашего региона. Имеет большой управленческий опыт в органах власти - от муниципального уровня до федерального", - цитирует Бурматова его пресс-служба.

Ранее 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Текслер родился в Челябинске. Он окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии". С 1990 по 2007 год занимал различные должности в АО "Норильский горно-металлургический комбинат им.А.П.Завенягина" и ОАО "ГМК "Норильский никель", от специалиста до генерального директора ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", дочернего общества ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2008-2009 годы Текслер был главой администрации Норильска. С 2011 года работал управляющим директором - руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс". С 2013 года работал в должности замминистра энергетики.