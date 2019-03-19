В ГД уверены, что уход Назарбаева не повлияет на экономическую интеграцию РФ и Казахстана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уход в отставку президента Казахстана не несет никакой угрозы экономическим интеграционным процессам между РФ и Казахстаном. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС, комментируя решение президента республики Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия, первый зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

"Прежде всего, отставка Назабраева не является абсолютной и полной, он сохраняет определенные рычаги управления страной, можно сказать, что, отказавшись от оперативной власти, он сохраняет власть контрольную и стратегическую, оставаясь во главе Совета безопасности и оставаясь национальным лидером. Поэтому это означает, что каких-то резких изменений в политике не будет, в том числе и во внешней, а это значит, что экономические интеграционные процессы, которые активно развивались в последнее время между Россией и Казахстаном останутся на прежнем уровне, то есть в перспективе угрозы интеграционным процессам я не вижу", - сказал он.

При этом России необходимо работать над двусторонними отношениями, считает парламентарий. "Стратегически, конечно, нужно работать с элитами Казахстана, потому что процессы вестернизации идут, и за этим надо внимательно следить, чтобы эти процессы не нанесли ущерб нашим двусторонним отношениям", - заметил Емельянов.

В целом, подчеркнул Емельянов, прогноз по развитию торгово-экономических связей РФ и Казахстана является благоприятным. "Экономические интеграционные процессы в рамках ЕАЭС развиваются позитивно и динамично, от них выигрывает больше Казахстан на данный момент, чем Россия. Мы союзники, в этом ничего страшного нет. Никаких изменений отставка Назарбаева для торгово-экономических отношений не принесет", - полагает депутат.

При Назарбаеве торгово-экономические отношения между двумя странами всегда были стабильными, пояснила ТАСС, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия"). "Назарбаев - это целая эпоха советского и постсоветского периода. Он мудрый политик, который ушел, наверное, подготовив смену, понимая, что сегодня не самая простая ситуация и в мире, и у них в стране. По-человечески это очень жаль, потому что с ним была связана стабильность и то, что называется - наша граница на замке. Наши торговые отношения всегда были стабильными - всегда он умел держать слово, выдерживать наши договоренности, и надеюсь только на одно - на то, что и казахский народ, и российский народ, мы все понимаем, что мы столько лет живем вместе, что нам нужно и после Назарбаева сохранить эту тенденцию и даже, может быть, укрепить ее с учетом новых взглядов и новых веяний", - подчеркнула она.

Экономическая интеграция двух стран будет продолжена, полагает Гусева. "Я считаю, что мы обречены на это. Давно сложились связи, отношения, потому что у наших государств одна большая граница, в Казахстане живет много русскоязычных жителей, я надеюсь, что мы продолжим эту работу, потому что это укрепит наши экономические отношения и России, и Казахстана.