И.о. губернатора Челябинской области пообещал заняться нацпроектами и экологией

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Назначенный исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер назвал главные проблемы региона, с которыми он будет работать в первую очередь. Это национальные проекты и решение экологических проблем.

"Это мой родной регион, я там родился, вырос. Как в народе говорят, где родился - там и сгодился, и нужно будет заслужить доверие челябинцев, заслужить их поддержку. Что касается основных задач - это национальные проекты, в том числе экология, есть в регионе экологические проблемы, и надо их решать в первую очередь", - сказал Текслер в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что требует внимания и социально-экономическое развитие региона, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство. "Регион не только промышленный, но и аграрный", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.