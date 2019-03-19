МИД России изучит заявление Трампа о приеме Бразилии в НАТО

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Москва внимательно изучит слова президента США Дональда Трампа о возможности вступления Бразилии в Североатлантический альянс. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Внимательнее изучим заявления Трампа [о возможном вступлении Бразилии в НАТО], - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но хотел бы подчеркнуть, что политика, которую альянс во главе с США проводит на протяжении долгого времени, вызывает у нас нарастающую озабоченность".

Ранее Трамп на встрече в Белом доме с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность членства Бразилии в НАТО или любом другом альянсе.