Полпред в УрФО представит врио главы Челябинской области Текслера 20 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в среду, 20 марта. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе полпредства.

"Завтра полпред в Челябинске представляет врио [главы региона Алексея Текслера]", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее 46-летний Текслер, который был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.