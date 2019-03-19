{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полпред в УрФО представит врио главы Челябинской области Текслера 20 марта

Ранее сообщалось, что глава региона Борис Дубровский ушел в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в среду, 20 марта. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе полпредства.

На эту тему
Биография Алексея Текслера

"Завтра полпред в Челябинске представляет врио [главы региона Алексея Текслера]", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее 46-летний Текслер, который был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияЧелябинская область
Кризис в Сирии
В Центре по примирению рассказали, почему лагерь "Эр-Рукбан" не получил официальный статус
Причиной стало соседство с военной базой США
Читать полностью