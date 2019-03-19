Путин обсудит с кабмином итоги социально-экономического развития Крыма за пять лет

Ожидается, что с докладами по указанной теме выступят глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Помимо этого, собравшиеся также обсудят ряд текущих актуальных тем.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 20 марта, очередное совещание с членами правительства и обсудит итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В понедельник президент посетил Севастополь и Симферополь, где принял участие в торжествах по случаю празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В ходе рабочей поездки он дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Обеспечение энергонезависимости полуострова стало одним из крупнейших результатов пятилетней работы российских властей. С учетом поставок электроэнергии по энергомосту из общей энергетической системы России общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя теперь составляет порядка 2070 МВт.

Решение транспортной проблемы Крыма российское правительство также может занести себе в актив. Строительство 19-километрового транспортного перехода через Керченский пролив - самого длинного в Европе - стоимостью почти 228 млрд рублей началось зимой 2016 года, и уже в середине мая 2018 года автомобильная часть перехода была завершена - на полгода раньше запланированных сроков. Строительство железнодорожной части Крымского моста продолжается и будет завершено в декабре этого года.

Еще одним масштабным реализованным проектом транспортной инфраструктуры стало строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь, включающего современный терминал для обслуживания 6,5 млн пассажиров в год. Аэровокзал стоимостью 32 млрд рублей построили за 22 месяца, первый рейс он принял в середине апреля 2018 года.

В конце 2018 года было запущено движение автотранспорта по 190-й км первой очереди новой трассы "Таврида", которая призвана соединить Крымский мост с западной частью полуострова. Современную четырехполосную автодорогу общей протяженностью свыше 250 км планируют полностью построить к 2022 году.

Развитие туризма

В целом за пять лет инвестиции в экономику Крыма выросли в 10 раз - до 260 млрд рублей в 2018 году, в Севастополе - в 12 раз, до 40,5 млрд рублей. Немалая доля этих средств приходится на туристическую отрасль.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, на начало 2014 года около трети санаторно-курортных и туристических учреждений не имели статуса юридического лица, средств для реконструкции. В настоящее время эта проблема решена, за пять лет открыто 28 новых оздоровительных и гостиничных организаций, проведена модернизация более 170 отелей. В отрасли реализуется 29 инвестиционных соглашений на общую сумму более 48 млрд рублей.

Сейчас на повестке дня стоит окончательное решение вопроса снабжения Крыма водой. Эту и другие проблемы российский лидер обсудил с представителями общественности Крыма и Севастополя в ходе своей поездки в регион. Ожидается, что многие из затронутых тем будут обсуждаться и на предстоящей встрече с членами кабинета министров.

Старт работ на месторождении "Харасавейское"

Рабочий график президента предполагает, что Путин в среду по телемосту также примет участие в пуске работ на одном из месторождений "Газпрома". Об этом он сам накануне рассказал на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

"Завтра мы запускаем с "Газпромом" начало работы на новом месторождении "Харасавейском", - отметил он. - Вместе с "Бованенково" это 7 трлн куб. м газа". По словам президента, только на этом новом месторождении можно будет добывать газ до 2131 года.

В июле 2018 года было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. Начало добычи газа запланировано на 2023 год. Проектный уровень добычи - 32 млрд куб. м газа в год. Параллельно продолжаются геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы - Тамбейском и Малыгинском.

Месторождение входит в Бованенковскую промышленную зону вместе с Бованенковским и Крузенштернским месторождениями. Расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, в северо-западной части полуострова Ямал в 480 к северу от Салехарда.