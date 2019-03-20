Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября

ТАСС, 20 марта. Выборы главы Республики Алтай в случае принятия отставки Александра Бердникова состоятся 8 сентября, в единый день голосования, сообщил ТАСС редседатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов.

"Выборы (главы региона), состоятся 8 сентября, в единый день голосования, как и по всей стране", - сказал Степанов.

Глава Республики Алтай Александр Бердников в среду подал заявление об отставке.

По его словам, заявление подано в связи с окончанием срока полномочий на посту главы республики и переходом на другую работу.