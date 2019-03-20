Эксперты: Бердников смог привлечь на Алтай инвестиции и повысить транспортную доступность

В среду глава Республики Алтай Александр Бердников, руководивший регионом 13 лет, подал заявление об отставке в связи с окончанием срока полномочий на посту главы края и переходом на другую работу. Он подчеркнул в своем заявлении, что уходит в отставку добровольно.

ТАСС, 20 марта. Ушедший в среду в отставку глава Республики Алтай Александр Бердников за время работы на посту главы региона смог привлечь в край инвестиции и повысить его транспортную доступность, считают представители Общественной палаты региона и ОНФ.

"Самая его (Бердникова) отличительная, сильная сторона - конечно, то, что он выстроил работу с федеральным центром, усилил вертикаль власти <…>. Инвестиционная политика хорошая проводилась в плане привлечения внебюджетных инвестиций, государственная поддержка оказывалась селянам, строительство очень большого количества инфраструктуры, социальных объектов, реконструкция школ, больниц. В очень сложной ситуации республика находилась, в том числе из-за больших расстояний между населенными пунктами", - сообщила председатель Общественной палаты Республики Алтай Татьяна Кончева.

Кончева отметила, что Бердников хорошо знает регион, местные особенности, и что он сделал республику узнаваемым субъектом РФ. Она также добавила, что транспортная доступность региона за время его работы изменилась в лучшую сторону. "Газификация, реконструкция Чуйского тракта, строительство аэропорта. <…> Сейчас мы можем прилететь в Москву в один день - тоже большое достижение", - сказала руководитель Общественной палаты, отметив, что эту работу стоит продолжать и в дальнейшем.

Глава регионального исполкома ОНФ в Республике Алтай Сергей Денчик отметил, что у Бердникова "был талант добывать деньги в дотационную республику". Вместе с тем, эксперт считает, что 13 лет работы было достаточно и отставка оправдана в связи с возрастом Бердникова - 66 лет. "У него приличный возраст <…> Может быть, он может работать на должности, которая требует меньше энергии", - сказал Денчик.

Бердников родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. Работал в милиции - прошел путь от участкового до назначения в 1993 году министром внутренних дел Республики Алтай, в 2002 году был назначен главным федеральным инспектором региона. В декабре 2005 года президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в Госсобрании региона назначил Бердникова главой республики. В декабре 2009 полномочиями его вновь наделил тогдашний президент Дмитрий Медведев.

В 2012 году был принят закон, восстанавливающий прямые выборы глав регионов: второй срок Бердникова истекал в 20 января 2014 года, выборы могли состояться в единый день голосования в сентябре. 18 января Путин назначил Бердникова врио главы Алтая. На выборах 14 сентября он был избран на 5 лет главой региона с 50,63 % голосов.