Полпред в УрФО представил врио челябинского губернатора депутатам и правительству региона

Николай Цуканов отметил, что подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и стран БРИКС, а также открытой избирательной кампании является приоритетом для Алексея Текслера

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в среду представил в Челябинске врио главы региона Алексея Текслера депутатам и членам правительства региона, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходит в здании правительства региона. На церемонии присутствуют также руководители города, районов области, областных министерств и ведомств. "Желаю при принятии решений опираться прежде всего на мнение жителей области, многие вопросы, которые существовали в регионе, будут решены в кратчайшие сроки. Нет времени на раскачку, и национальные проекты, и задачи, связанные с созданием новых рабочих мест, - это вопросы, которые нужно решать. Очень неплохая ситуация с бюджетом, самодостаточный регион, остается вам только пожелать удачи, здоровья", - сказал Цуканов, обращаясь к Текслеру.

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Полпред также отметил, что подготовка Челябинска к проведению саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС и подготовка открытой избирательной кампании является приоритетом для Текслера. "Среди основных задач, которые стоят сейчас перед временно исполняющим обязанности руководителя региона - обеспечение честной и открытой кампании по выборам главы Челябинской области, продолжение работы по подготовке к саммитам ШОС и стран БРИКС, участие региона в национальных приоритетных проектах", - сказал он. По словам полпреда, Челябинская область демонстрирует экономический и промышленный рост, но "есть и масса проблем, которые предстоит решать". Уровень развития региона позволит команде Алексея Текслера реализовать амбициозные проекты, считает экс-губернатор области Борис Дубровский.

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