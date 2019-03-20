Полпред в УрФО представил врио челябинского губернатора депутатам и правительству региона

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в среду представил в Челябинске врио главы региона Алексея Текслера депутатам и членам правительства региона, передает корреспондент ТАСС.
Мероприятие проходит в здании правительства региона. На церемонии присутствуют также руководители города, районов области, областных министерств и ведомств.
"Желаю при принятии решений опираться прежде всего на мнение жителей области, многие вопросы, которые существовали в регионе, будут решены в кратчайшие сроки. Нет времени на раскачку, и национальные проекты, и задачи, связанные с созданием новых рабочих мест, - это вопросы, которые нужно решать. Очень неплохая ситуация с бюджетом, самодостаточный регион, остается вам только пожелать удачи, здоровья", - сказал Цуканов, обращаясь к Текслеру.
Полпред также отметил, что подготовка Челябинска к проведению саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС и подготовка открытой избирательной кампании является приоритетом для Текслера.
"Среди основных задач, которые стоят сейчас перед временно исполняющим обязанности руководителя региона - обеспечение честной и открытой кампании по выборам главы Челябинской области, продолжение работы по подготовке к саммитам ШОС и стран БРИКС, участие региона в национальных приоритетных проектах", - сказал он.
По словам полпреда, Челябинская область демонстрирует экономический и промышленный рост, но "есть и масса проблем, которые предстоит решать".
Уровень развития региона позволит команде Алексея Текслера реализовать амбициозные проекты, считает экс-губернатор области Борис Дубровский.
"Те стартовые условия, в которых новая команда [врио главы] начнет работать, совершенно другие по сравнению с тем, что досталось нам в 2014 году. <…> Когда мы заходили сюда пять лет назад, это был дефицитный бюджет, было больше 10 миллиардов [рублей] коммерческих кредитов, и только за обслуживание процентов по кредитам в год тратили миллиард рублей. На текущий год мы уже два года назад имеем профицитный бюджет, имеем остатки на депозитных счетах и уже близко к миллиарду зарабатываем в приходную часть бюджета. Уверен, что эти стартовые условия позволят [команде врио главы] реализовать самые амбициозные проекты", - сказал Дубровский на церемонии представления врио главы региона.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Он возглавлял область с 2014 года.
До назначения врио губернатора 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ. Кроме того, он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Саммиты в Челябинске
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. По данным правительства области, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.