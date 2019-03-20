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Медведев поговорил по телефону с Назарбаевым о дальнейшем сотрудничестве

Глава кабмина РФ отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает на продолжение сотрудничества и доверительного диалога с Казахстаном. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, об этом глава российского кабинета министров заявил во время телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Дмитрий Медведев отметил выдающуюся роль Нурсултана Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, укреплении добрососедских и союзнических российско-казахстанских отношений. Акцентировал его вклад в создание Евразийского экономического союза", - отметили в пресс-службе.

Председатель правительства России также "поблагодарил первого президента Республики Казахстан за плодотворную совместную работу, выразил надежду на продолжение сотрудничества и доверительного диалога". "Медведев пожелал Нурсултану Назарбаеву успехов в дальнейшем служении казахстанскому народу на посту председателя Совета безопасности Республики Казахстан и председателя партии "Нур Отан", - сказали в пресс-службе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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