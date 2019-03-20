Эксперты ожидают от нового руководителя Республики Алтай развития туризма и соцсферы

По словам депутата Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай Аси Боделуковой, в регионе после смены власти ожидают решения социальных проблем и повышения уровня жизни. В разговоре с ТАСС она отметила, что уровень жизни в отделенных труднодоступных селах горного региона достаточно низкий, и в республике надеются, что новое руководство обратит на это внимание.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Эксперты ожидают развития экономики Республики Алтай после отставки руководившего 13 лет регионом 65-летнего Александра Бердникова и назначения врио главы региона 46-летнего Олега Хорохордина. В частности, специалисты прогнозируют новую веху в развитии туризма, поддержку перерабатывающей промышленности и более тесное взаимодействие с другими регионами, рассказали ТАСС политологи, депутаты и представители бизнеса.

"Ждем в первую очередь от него понимания народа, именно условий нашей жизни - у нас 70% сельская местность, труднодоступные, отдаленные села. Хотелось бы, чтобы он большое внимание уделял отдаленным селам, у которых на самом деле уровень жизни низкий. Социальные проблемы чтобы он для себя обозначил - социальный уровень у нас немного хромает. Надеемся, что молодой, энергичный человек, большие надежды на него возлагаем", - отметила Боделукова.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Владимир Клисторин пояснил, что Республика Алтай на фоне соседних территорий действительно выглядит беднее, но, по его словам, благодаря развитию туризма экономику в целом можно считать нормальной. Клисторин отметил, что с приходом нового руководителя можно ожидать и вливания федеральных средств в экономику республики.

"В нашей системе межбюджетных отношений любому новому губернатору, особенно если он не местный, федеральный центр всегда может активно помочь деньгами <…> Новый губернатор может с большей благосклонностью рассчитывать на продвижение нового проекта нежели предыдущий. И на самом деле возможности региона, я говорю в данном случае о регионе как об определенном ресурсе, не так велики. Все-таки у нас бюджетные ресурсы за редким исключением сконцентрированы не столько в регионах, а в федеральных органах власти", - сказал Клисторин.

Улучшение ситуации в туризме

Эксперты в ближайшие годы ожидают улучшения ситуации в основной для экономики Республики Алтай туристической отрасли: в регион с населением порядка 230 тыс. человек ежегодно приезжают около 2 млн туристов. По словам главы Ассоциации туризма региона Татьяны Зяблицкой, Хорохордину предстоит сделать более эффективную рекламу туризма, обеспечить транспортную доступность туробъектов, решить проблемы с газификацией и электроснабжением турбаз. Она отмечает, что поддержка от властей была, но глобальных решений, к примеру смены статуса земли, где располагаются турбазы на рекреационный, чтобы предприниматели могли брать займы на развитие, или кадрового вопроса, не было.

"Нужно решить вопрос с газификацией турбаз, что позволило бы значительно снизить затраты для наших объектов, плюс электроэнергия у нас достаточно дорогая, и у нас в некоторых районах свет отключает "Алтайэнерго". К примеру, этой зимой отключали свет на неделю с 09:00 до 22:00, туристы приезжают отдыхать, им это неудобно, а мы ничего не можем сделать <…> У нас туризм должен быть ключевой отраслью экономики, но этого не видно было. Бума и подъема в отрасли не было, развитие идет за счет предприятий, которые сами все делают", - пояснила Заблицкая.

Представителей турбизнеса поддерживают и ученые. Заместитель директора Научно-исследовательского института стратегического развития Сибирского госуниверситета геосистем и технологий, профессор, политолог Алексей Осипов считает, что новое руководство, видимо, учтет туристическую специализацию региона и установит более тесные связи с соседним Алтайском краем, частью которого была республика.

"[Установит связи] и с другими частями Сибири, и не только, потому что регион привлекательный для европейского туриста. В этом плане, наверное, он [Хорохордин] получить поддержку местного населенияь <…> Есть еще вещи, связанные с оздоровлением, с развитием здравоохранительного комплекса, производством, может быть, ряда природных лекарственных средств", - сказал Осипов.