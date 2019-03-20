Эксперт: вдумчивость и целеустремленность помогут Хорохордину на Алтае

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вдумчивость, целеустремленность и умение погружаться в проблему в поисках лучшего ее решения, свойственные назначенному во вторник врио главы Республики Алтай Олегу Хорохордину, помогут ему в управлении регионом. Такое мнение высказал ТАСС участвовавший с Хорохординым в программе развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС руководитель аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев.

В среду Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Врио главы региона он назначил 46-летнего Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.

"Олег [Хорохордин] производит впечатление крайне вдумчивого, сосредоточенного, целеустремленного человека, который пытается погрузиться вглубь проблемы и найти самое лучшее ее решение. То есть не по верхам, а действительно ее раскопать и решить. Думаю, эта вдумчивость и нацеленность на конечный результат помогут ему на новой должности", - сказал он.

Обучение участников второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе РАНХиГС проходит по модульной программе с июня по апрель. Для ее участников разработана лекционная программа, проводятся практические мероприятия, требуется решение кейсов и прохождение экстремальных испытаний.