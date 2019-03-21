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Подавшая в отставку глава Мурманской области заявила, что ей не стыдно за свою работу

Марина Ковтун отметила необходимость обновления кадров в регионе

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Подавшая прошение об отставке губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что ей не стыдно за свою работу на посту главы региона.

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Биография Марины Ковтун

Ранее Ковтун, возглавляющая регион с 2012 года, сообщила журналистам, что попросила президента России Владимира Путина о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах нового главы региона осенью.

"Мне не стыдно ни за один год, много сделано. У меня, возможно, были ошибки, но достижения наши их перекрывают", - сказала Ковтун, выступая перед депутатами областного парламента.

Она добавила, что подала президенту заявление об отставке еще в среду. "Накануне написала заявление. В ближайшие часы должно быть решение президента. Решение [о досрочной отставке] обусловлено тем, что новый глава должен понять ситуацию, заручиться поддержкой", - сказала Ковтун.

Она также отметила, что региону необходимо обновление кадров. "Региону нужно обновление, уверена, это будет на пользу, необходим взгляд извне", - отметила губернатор.

При этом, по словам губернатора, Мурманская область стала ключевой для развития Арктики. "Регион реально становится ключевым для развития Арктики, это удалось", - отметила она.

Нерешенные проблемы

Ковтун также отметила, что у региона остался ряд нерешенных проблем, в частности, она упомянула высокую стоимость услуг ЖКХ. Высокая квартплата - но это объективно. Есть решение по переходу двух котельных на газ", - сказала она.

Губернатор также считает, что новому главе региона необходимо решать транспортные вопросы. "Самое важное - мурманский транспортный узел. Железная дорога на западный берег [Кольского] залива - наша ветка в будущее, она даст развитие", - отметила Ковтун.

Она также сообщила, что не останется в Мурманской области после отставки, однако намерена посещать регион. "Я уеду из региона, но буду приезжать", - сказала губернатор.

4 апреля 2012 года указом президента РФ Ковтун была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области. 13 апреля 2012 года вступила в должность губернатора Мурманской области. По результатам выборов 14 сентября 2014 года избрана на должность губернатора Мурманской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКовтун, Марина ВасильевнаРоссияМурманская область
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