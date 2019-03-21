{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ заявили о готовности Москвы продолжить работу с Минском без публичных выплесков

В российском внешнеполитическом ведомстве надеются на такой же подход со стороны "белорусских друзей"
Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия настроена на продолжение результативной работы с Белоруссией без эмоций и ненужных публичных выплесков. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на дискуссию о перспективах российско-белорусского сотрудничества, появившейся в медийном пространстве в последнее время. "Внимание к этим вопросам вполне объяснимо. Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Настроены на продолжение спокойной ритмичной работы, на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей", - указали в МИД РФ.

Теги
БелоруссияРоссия
Выход США и России из ДРСМД
Захарова: Столтенберг не смог привести Лаврову доказательства нарушений Россией ДРСМД
Официальный представитель МИД России заявила, что аргументы представителей НАТО имеются на уровне "все есть в соцсетях" и "никто, кроме вас, на такое не способен"
Читать полностью