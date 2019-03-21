В МИД РФ заявили о готовности Москвы продолжить работу с Минском без публичных выплесков

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия настроена на продолжение результативной работы с Белоруссией без эмоций и ненужных публичных выплесков. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на дискуссию о перспективах российско-белорусского сотрудничества, появившейся в медийном пространстве в последнее время. "Внимание к этим вопросам вполне объяснимо. Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Настроены на продолжение спокойной ритмичной работы, на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей", - указали в МИД РФ.