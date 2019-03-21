Эксперты: Берг добился изменений в жизни Оренбуржья

ТАСС, 21 марта. Экс-губернатор Оренбургской области Юрий Берг за время своей работы с 2010 года добился позитивных изменений в регионе в ряде сфер, однако полностью решить общие для всех субъектов РФ вопросы ему до конца не удалось. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

По ее словам, за время руководства Берга улучшилось состояние дорог - несколько лет назад в соцопросах эта проблема занимала первое место, как наиболее актуальная. "По дорогам в городах ситуация улучшилась, однако качество новых дорог все равно оставляет желать лучшего. Есть определенные достижения в сфере медицины, несмотря на оптимизацию отрасли. Если пять лет назад ситуация в здравоохранении, согласно опросам, была на третьем месте, в числе самых главных проблем региона, то сейчас она переместилась на пятое", - добавила Шешукова.

"На протяжении пяти лет мы проводим опросы населения, и за это время пятерка главных проблем, которые называют жители региона, сохраняется. Это, прежде всего, цены на товары, услуги и ЖКУ - они всегда входит в первую тройку. Кроме того, это проблема с трудоустройством, хотя в масштабе Приволжского федерального округа Оренбургская область занимает хорошие позиции", - считает доктор политических наук, руководитель социологического центра "Общественное мнение" Галина Шешукова.

Собеседница отметила, что Бергу удавалось довольно эффективно решать вопросы безопасности - у Оренбургской области протяженная граница с Казахстаном, что делает крайне важным противодействие возможным проявлениям религиозного экстремизма с территории Центральной Азии. "У нас самая большая граница с Казахстаном, и, конечно, вопросы безопасности будут стоять очень остро. Они довольно успешно решались во время губернаторства Берга, но теперь главе региона придется выстраивать отношения с новым руководством Казахстана", - уточнила она.

Сопредседатель регионального штаба регионального отделения ОНФ в Оренбургской области Юрий Кононов отметил, что за время работы Берга в должности губернатора в регионе не было ни одного межнационального конфликта. "Это далеко не в каждой области с таким количеством национальностей удается, но Бергу это удалось однозначно", - сказал собеседник ТАСС.

Нерешенные проблемы

Берг был деятельным, но малопубличным губернатором, считают эксперты. "В целом он работал достаточно интенсивно, на месте не сидел, встречался с людьми, ездил по области, при нем сделано было немало: и школы новые появились, и детские сады, и реконструкции проведены, и жилищное строительство, в общем-то, высокими темпами велось", - отметил уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов.

Галина Шешукова, в свою очередь, отмечает, что несмотря на то, что Берг оперативно реагировал и лично выезжал в районы области для решения проблем, это не всегда находило освещение в СМИ и становилось достоянием общественности.

Политолог Константин Калачев отмечает, что в регионе был "ярко выражен запрос на обновление, на нового губернатора". "65 лет, время ротации, но возраст - не единственная причина его отставки. Популярностью Берг похвастаться не мог - антирейтинг у него было высоким, а рейтинг - недостаточно высоким, можно сказать, низким", - считает Калачев.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в областном заксобрании Владимир Фролов также считает, что отставка Берга была ожидаемой. "С моей точки зрения, его деятельность сопряжена с очень большими конфликтами, коррупционными скандалами", - подчеркнул он.

Эксперты считают, что экс-губернатору не удалось решить целый ряд важных проблем. Юрий Кононов, в частности, в их числе отмечает такие острые социальные вопросы как повышение рождаемости и снижение смертности в регионе.

По мнению Фролова, Берг не смог сформировать вокруг себя эффективную команду специалистов муниципального уровня. "В результате госдолг региона за последние головы вырос в два раза, и область вынуждена тратить огромные суммы на погашение бюджетных и коммерческих кредитов", - отметил он.

Юрий Берг, занимавший должность губернатора Оренбургской области с 2010 года, в четверг подал заявление об отставке. Владимир Путин принял отставку Берга, врио губернатора региона назначен Денис Паслер.