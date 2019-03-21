Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своем послании президенту Сирии Башару Асаду, переданном ранее на этой неделе, изложил ряд вопросов двусторонних отношений и урегулирования в этой стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь в письме о ситуации вокруг Идлиба.

"В послании говорилось о двусторонних российско-сирийских отношениях, а также о процессе политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии. Это все, что я могу вам сказать", - сказал представитель Кремля.

Как сообщили 19 марта журналистам в Министерстве обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу по поручению Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где передал послание от главы российского государства Асаду и провел с президентом Сирии переговоры. По информации Минобороны, на них обсуждались вопросы борьбы с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование. Затрагивались темы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания в Сирии, а также поставки гуманитарной помощи.