{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения

Эксперты: врио главы Оренбуржья Паслер применит опыт работы на Урале на новой должности

Денис Паслер с 2012 по 2016 годы занимал должность председателя областного правительства

ТАСС, 21 марта. Управленческий опыт, полученный во время работы в Свердловской области, поможет врио главы Оренбургской области Денису Паслеру в решении задач региона, считает губернатор Евгений Куйвашев.

На эту тему
Биография врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга и назначил врио губернатора 40-летнего руководителя компании "Т Плюс" Паслера. Он в 2012-2016 гг. занимал должность председателя областного правительства, до этого был депутатом заксобрания.

"Опыт управленческой работы, полученный Денисом Паслером в Свердловской области, поможет ему на новом чрезвычайно ответственном направлении, которое доверил ему глава государства. Средний Урал сегодня - без преувеличения - федеральная кузница кадров, это серьезная школа, позволяющая получить уникальный опыт государственного управления, налаживания диалога с людьми, выстраивания взаимодействия с бизнес-сообществом", - заявил ТАСС Куйвашев.

При этом директор Центра европейско-азиатских исследовании Андрей Русаков считает, что даже с таким опытом работать Паслеру в новом регионе будет непросто. "У Свердловской и Оренбургской области есть разница в уровне доходов бюджета, в наличии крупных предприятий. Оренбуржье не показывает колоссальных экономических итогов, прорывных экономических проектов там нет. Ему будет непросто работать в таких условиях, с ограниченным бюджетом. Он не "паркетный" руководитель, он прошел весь путь, у него большой бэкграунд", - сказал эксперт.

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила позитивные качества Паслера как руководителя. "У него большой опыт хозяйственной деятельности, уверена, что на выборах население его поддержит. <…> В руководстве он прислушивается к людям, понимает, что в разговоре рождается истина, но если он уверен в своей правоте, то настоит на своем решении", - пояснила она в беседе с ТАСС.

Соцполитика и качество управления

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Машковская считает, что главным вопросом для Паслера должно стать повышение качества жизни населения. По ее мнению, в первую очередь необходимо уделить внимание вопросам образования, в том числе решению проблемы второй смены в школах и ремонту образовательных учреждений.

На эту тему
Итоги деятельности Юрия Берга на посту главы Оренбургской области

"Это "социалка", от которой нигде не уйдешь, и сокращать ее нельзя, а [нужно] смотреть, как ее сделать более эффективной. Одна из самых больших проблем - это школы (состояние зданий - прим. ТАСС), <…> вторая и третья смена, детские сады", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных направлениях работы.

Политолог Константин Калачев заявил, что врио губернатора предстоит для начала повысить эффективность и качество госуправления. "На сегодняшний день для врио важно выстроить рабочие отношения со старой командой, с муниципальными образованиями и заняться проблемой повышения эффективности и качества госуправления, включив кадровые лифты", - заявил он ТАСС, отметив, что у Оренбургской области сейчас большой кадровый потенциал, которым нужно правильно распорядиться.

Диалог с бизнесом и проблемные заводы

Калачев также считает, что врио губернатора необходимо работать над взаимоотношениями с бизнесом, повышением социальной ответственности предприятий. "Вопрос в том, чтобы быть эффективным лоббистом и защитником интересов региона, в том числе в отношениях с бизнесом, работающим в регионе. Быть настоящим драйвером развития, взаимодействовать, в том числе с федеральными структурами власти", - пояснил он.

По мнению доктора политических наук, руководителя социологического центра "Общественное мнение" Галины Шешуковой, Паслеру придется также уделить большое внимание ситуации на заводах области, которые находятся на грани закрытия: в их числе "Южно-Уральский машзавод" (ОРМЕТО-ЮУМЗ) в Орске, Светлинский ферроникелевый завод (градообразующее предприятие поселка Светлый), "Уральская сталь" в Новотроицке. "Врио губернатора необходимо будет решать ситуацию на заводах в Орске и Новотроицке. Их закрытие может вызвать серьезную социальную напряженность", - сказала она ТАСС.

Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Прошел путь от работника шахты Североуральского бокситового рудника до генерального директора ОАО "Екатеринбурггаз", которое возглавил в 2010 году. С 10 марта 2017 года возглавлял компанию "Т Плюс" в качестве и. о. гендиректора и председателя правления. 21 марта в связи с назначением он покинул пост руководителя компании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичБерг, Юрий АлександровичРоссияОтставки и назначенияОренбургская областьСвердловская область
Почти 20 слушателей программы подготовки высшего кадрового резерва возглавили регионы РФ
14 человек были назначены во время обучения, а еще четверо после завершения программы.
Читать полностью