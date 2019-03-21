Эксперты: врио главы Оренбуржья Паслер применит опыт работы на Урале на новой должности

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга и назначил врио губернатора 40-летнего руководителя компании "Т Плюс" Паслера. Он в 2012-2016 гг. занимал должность председателя областного правительства, до этого был депутатом заксобрания.

"Опыт управленческой работы, полученный Денисом Паслером в Свердловской области, поможет ему на новом чрезвычайно ответственном направлении, которое доверил ему глава государства. Средний Урал сегодня - без преувеличения - федеральная кузница кадров, это серьезная школа, позволяющая получить уникальный опыт государственного управления, налаживания диалога с людьми, выстраивания взаимодействия с бизнес-сообществом", - заявил ТАСС Куйвашев.

При этом директор Центра европейско-азиатских исследовании Андрей Русаков считает, что даже с таким опытом работать Паслеру в новом регионе будет непросто. "У Свердловской и Оренбургской области есть разница в уровне доходов бюджета, в наличии крупных предприятий. Оренбуржье не показывает колоссальных экономических итогов, прорывных экономических проектов там нет. Ему будет непросто работать в таких условиях, с ограниченным бюджетом. Он не "паркетный" руководитель, он прошел весь путь, у него большой бэкграунд", - сказал эксперт.

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила позитивные качества Паслера как руководителя. "У него большой опыт хозяйственной деятельности, уверена, что на выборах население его поддержит. <…> В руководстве он прислушивается к людям, понимает, что в разговоре рождается истина, но если он уверен в своей правоте, то настоит на своем решении", - пояснила она в беседе с ТАСС.

Соцполитика и качество управления

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Машковская считает, что главным вопросом для Паслера должно стать повышение качества жизни населения. По ее мнению, в первую очередь необходимо уделить внимание вопросам образования, в том числе решению проблемы второй смены в школах и ремонту образовательных учреждений.