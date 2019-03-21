Эксперты: врио главы Оренбуржья Паслер применит опыт работы на Урале на новой должности

ТАСС, 21 марта. Управленческий опыт, полученный во время работы в Свердловской области, поможет врио главы Оренбургской области Денису Паслеру в решении задач региона, считает губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга и назначил врио губернатора 40-летнего руководителя компании "Т Плюс" Паслера. Он в 2012-2016 гг. занимал должность председателя областного правительства, до этого был депутатом заксобрания.
"Опыт управленческой работы, полученный Денисом Паслером в Свердловской области, поможет ему на новом чрезвычайно ответственном направлении, которое доверил ему глава государства. Средний Урал сегодня - без преувеличения - федеральная кузница кадров, это серьезная школа, позволяющая получить уникальный опыт государственного управления, налаживания диалога с людьми, выстраивания взаимодействия с бизнес-сообществом", - заявил ТАСС Куйвашев.
При этом директор Центра европейско-азиатских исследовании Андрей Русаков считает, что даже с таким опытом работать Паслеру в новом регионе будет непросто. "У Свердловской и Оренбургской области есть разница в уровне доходов бюджета, в наличии крупных предприятий. Оренбуржье не показывает колоссальных экономических итогов, прорывных экономических проектов там нет. Ему будет непросто работать в таких условиях, с ограниченным бюджетом. Он не "паркетный" руководитель, он прошел весь путь, у него большой бэкграунд", - сказал эксперт.
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила позитивные качества Паслера как руководителя. "У него большой опыт хозяйственной деятельности, уверена, что на выборах население его поддержит. <…> В руководстве он прислушивается к людям, понимает, что в разговоре рождается истина, но если он уверен в своей правоте, то настоит на своем решении", - пояснила она в беседе с ТАСС.
Соцполитика и качество управления
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Машковская считает, что главным вопросом для Паслера должно стать повышение качества жизни населения. По ее мнению, в первую очередь необходимо уделить внимание вопросам образования, в том числе решению проблемы второй смены в школах и ремонту образовательных учреждений.
"Это "социалка", от которой нигде не уйдешь, и сокращать ее нельзя, а [нужно] смотреть, как ее сделать более эффективной. Одна из самых больших проблем - это школы (состояние зданий - прим. ТАСС), <…> вторая и третья смена, детские сады", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС о приоритетных направлениях работы.
Политолог Константин Калачев заявил, что врио губернатора предстоит для начала повысить эффективность и качество госуправления. "На сегодняшний день для врио важно выстроить рабочие отношения со старой командой, с муниципальными образованиями и заняться проблемой повышения эффективности и качества госуправления, включив кадровые лифты", - заявил он ТАСС, отметив, что у Оренбургской области сейчас большой кадровый потенциал, которым нужно правильно распорядиться.
Диалог с бизнесом и проблемные заводы
Калачев также считает, что врио губернатора необходимо работать над взаимоотношениями с бизнесом, повышением социальной ответственности предприятий. "Вопрос в том, чтобы быть эффективным лоббистом и защитником интересов региона, в том числе в отношениях с бизнесом, работающим в регионе. Быть настоящим драйвером развития, взаимодействовать, в том числе с федеральными структурами власти", - пояснил он.
По мнению доктора политических наук, руководителя социологического центра "Общественное мнение" Галины Шешуковой, Паслеру придется также уделить большое внимание ситуации на заводах области, которые находятся на грани закрытия: в их числе "Южно-Уральский машзавод" (ОРМЕТО-ЮУМЗ) в Орске, Светлинский ферроникелевый завод (градообразующее предприятие поселка Светлый), "Уральская сталь" в Новотроицке. "Врио губернатора необходимо будет решать ситуацию на заводах в Орске и Новотроицке. Их закрытие может вызвать серьезную социальную напряженность", - сказала она ТАСС.
Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Прошел путь от работника шахты Североуральского бокситового рудника до генерального директора ОАО "Екатеринбурггаз", которое возглавил в 2010 году. С 10 марта 2017 года возглавлял компанию "Т Плюс" в качестве и. о. гендиректора и председателя правления. 21 марта в связи с назначением он покинул пост руководителя компании.