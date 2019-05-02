Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ призовет дать оценку трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

"Пять лет назад по соседней и некогда братской стране прокатилась череда зверских преступлений: сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, уничтожения мирных жителей Донбасса с применением запрещенных видов оружия", - сказал парламентарий, напомнив, что до сих пор никто за это не понес ответственности. "Впереди летняя сессия ПА ОБСЕ. Мы с коллегами обязательно поднимем этот вопрос на площадках ассамблеи, нельзя допустить дальнейшего замалчивания. Просвещенная Европа должна, наконец, дать свою оценку случившемуся", - подчеркнул он.

Толстой констатировал, что "и прежний, и новоизбранный президенты Украины считают нужным не вспоминать случившегося, делать вид, что ничего не произошло". "Какое-то избирательное у них чувство справедливости: требуя расследования убийства [журналиста Павла] Шеремета, забывают об убийстве [писателя] Олеся Бузины; требуя найти виновных в провале военной операции на Донбассе, забывают про трагедию в Одессе. И таких примеров масса", - отметил он. "Складывается впечатление, что преступления, совершенные против русских и русскоговорящих граждан страны, и преступлениями-то не считаются", - добавил он.

По мнению главы российской делегации в ПА ОБСЕ, "на основании событий последних пяти лет уже можно подготовить объемный доклад о преступлениях против человечности на территории Украины, о геноциде собственного народа, о дискриминации по национальному признаку, запрете общаться на родном языке и гуманитарной блокаде миллионов людей, о том, что имеет общее определение - нарушения прав человека". "Мы будем говорить об этом на всех международных площадках, продолжим делать все от нас зависящее, чтобы мир узнал правду", - пообещал он.

Трагедия 2 мая

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.