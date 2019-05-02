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Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ призовет дать оценку трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Как отметил глава делегации Петр Толстой, и прежний, и новоизбранный президенты Украины считают нужным не вспоминать случившегося
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© EPA/FLORIAN WIESER

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Делегация России на предстоящей летней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ (4-8 июля) призовет европейские страны дать оценку трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"Пять лет назад по соседней и некогда братской стране прокатилась череда зверских преступлений: сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, уничтожения мирных жителей Донбасса с применением запрещенных видов оружия", - сказал парламентарий, напомнив, что до сих пор никто за это не понес ответственности. "Впереди летняя сессия ПА ОБСЕ. Мы с коллегами обязательно поднимем этот вопрос на площадках ассамблеи, нельзя допустить дальнейшего замалчивания. Просвещенная Европа должна, наконец, дать свою оценку случившемуся", - подчеркнул он.

Толстой констатировал, что "и прежний, и новоизбранный президенты Украины считают нужным не вспоминать случившегося, делать вид, что ничего не произошло". "Какое-то избирательное у них чувство справедливости: требуя расследования убийства [журналиста Павла] Шеремета, забывают об убийстве [писателя] Олеся Бузины; требуя найти виновных в провале военной операции на Донбассе, забывают про трагедию в Одессе. И таких примеров масса", - отметил он. "Складывается впечатление, что преступления, совершенные против русских и русскоговорящих граждан страны, и преступлениями-то не считаются", - добавил он.

По мнению главы российской делегации в ПА ОБСЕ, "на основании событий последних пяти лет уже можно подготовить объемный доклад о преступлениях против человечности на территории Украины, о геноциде собственного народа, о дискриминации по национальному признаку, запрете общаться на родном языке и гуманитарной блокаде миллионов людей, о том, что имеет общее определение - нарушения прав человека". "Мы будем говорить об этом на всех международных площадках, продолжим делать все от нас зависящее, чтобы мир узнал правду", - пообещал он.

Трагедия 2 мая

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.

Теги
УкраинаРоссияТолстой, Петр Олегович
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