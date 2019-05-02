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Медведев и Матвиенко планируют визиты на Кубу осенью

Председатель Софведа может приурочить свой визит к 500-летию Гаваны

ГАВАНА, 2 мая. /ТАСС/. Официальные визиты председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в Гавану запланированы на осень 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который находится в Гаване.

"Осенью с большой вероятностью здесь, на Кубе, будут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны", - заявил парламентарий. Празднования юбилея кубинской столицы пройдут в ноябре.

По словам Мельникова, в скором времени также ожидается визит министра иностранных дел острова Бруно Родригеса в Москву.

В ноябре 2018 года председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель посетил Россию с официальным визитом, ставшим первой подобной поездкой в иностранное государство за пределами Карибского бассейна. Он провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМельников, Иван ИвановичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссияКирилл (патриарх)Диас-Канель, Мигель
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