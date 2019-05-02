Зампостпреда РФ: принятие закона о языке идет вразрез с обязательствами Украины в ОБСЕ

ВЕНА, 2 мая. /ТАСС/. Принятие закона об украинском языке затрагивает права национальных меньшинств на Украине и идет вразрез с международным правом. С таким заявлением выступил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Дипломат обратил внимание постоянного совета ОБСЕ, что уходящий президент Петр Порошенко настоял на ускорении рассмотрения Верховной радой дискриминационного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который затрагивает права не только русскоязычных украинцев, но и многих национальных меньшинств.

"На прошлой неделе парламент Украины принял его в окончательном чтении. Мнением жителей Донбасса, как водится, никто не интересовался. Этот акт, нацеленный фактически на тотальную украинизацию, не только противоречит пункту 11 минского комплекса мер, предусматривающему право на языковое самоопределение, но и идет вразрез с международным правом и правочеловеческими обязательствами Украины, в том числе в рамках ОБСЕ", - сказал Балакин.

Верховная рада 25 апреля во втором чтении приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".