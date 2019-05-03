Посольство РФ: Лондон преднамеренно запутывает обстоятельства инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Официальный Лондон преднамеренно запутывает обстоятельства прошлогоднего инцидента с отравлением в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя заявление главы британского МИД Джереми Ханта о том, что Россия якобы распространила более 40 самостоятельных версий данного инцидента.

"На деле затуманивание обстоятельств произошедшего - линия именно британских властей. Общественности предлагается набор не связанных друг с другом элементов, которые в совокупности якобы доказывают причастность российского государства к отравлению", - отметил дипломат.

По его словам, речь идет "либо о сугубо умозрительных построениях" - таких, как утверждение, что якобы "у России был мотив" для отравления, "либо о непроверяемых утверждениях", как наличие у спецслужб "секретного российского учебника по нанесению химических веществ на дверные ручки", - "либо о прямом подлоге", к которым относилось утверждение, что подозреваемые якобы были "сфотографированы в непосредственной близости от дома Скрипаля", когда на деле говорилось о расстоянии в несколько сотен метров.

"Тиражирование бессмысленных обвинений в адрес России ни на дюйм не приближает Лондон к тому, чтобы убедить общественность в собственной правоте. Только публикация максимально полных сведений о ходе и результатах расследования, которые могли бы быть проверены в том числе российскими специалистами, может компенсировать нынешнюю атмосферу секретности вокруг инцидента в Солсбери", - заявил пресс-секретарь.

Заявление главы британского МИД

Хант совершает в настоящее время африканское турне. Выступая два дня назад в Аддис-Абебе с речью, приуроченной ко Всемирному дню свободы печати (этот день отмечается в пятницу), Хант заявил, что "после того, как российское государство осуществило химическую атаку на британский город Солсбери в прошлом году, Кремль придумал более 40 самостоятельных нарративов для объяснения этого инцидента".