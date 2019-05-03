Посольство РФ: Лондон преднамеренно запутывает обстоятельства инцидента в Солсбери

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Официальный Лондон преднамеренно запутывает обстоятельства прошлогоднего инцидента с отравлением в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, комментируя заявление главы британского МИД Джереми Ханта о том, что Россия якобы распространила более 40 самостоятельных версий данного инцидента.
"На деле затуманивание обстоятельств произошедшего - линия именно британских властей. Общественности предлагается набор не связанных друг с другом элементов, которые в совокупности якобы доказывают причастность российского государства к отравлению", - отметил дипломат.
По его словам, речь идет "либо о сугубо умозрительных построениях" - таких, как утверждение, что якобы "у России был мотив" для отравления, "либо о непроверяемых утверждениях", как наличие у спецслужб "секретного российского учебника по нанесению химических веществ на дверные ручки", - "либо о прямом подлоге", к которым относилось утверждение, что подозреваемые якобы были "сфотографированы в непосредственной близости от дома Скрипаля", когда на деле говорилось о расстоянии в несколько сотен метров.
"Тиражирование бессмысленных обвинений в адрес России ни на дюйм не приближает Лондон к тому, чтобы убедить общественность в собственной правоте. Только публикация максимально полных сведений о ходе и результатах расследования, которые могли бы быть проверены в том числе российскими специалистами, может компенсировать нынешнюю атмосферу секретности вокруг инцидента в Солсбери", - заявил пресс-секретарь.
Заявление главы британского МИД
Хант совершает в настоящее время африканское турне. Выступая два дня назад в Аддис-Абебе с речью, приуроченной ко Всемирному дню свободы печати (этот день отмечается в пятницу), Хант заявил, что "после того, как российское государство осуществило химическую атаку на британский город Солсбери в прошлом году, Кремль придумал более 40 самостоятельных нарративов для объяснения этого инцидента".
По словам представителя посольства РФ, "подобные заявления звучат из уст британских официальных лиц не впервые". Российский дипломат добавил, что "цифра каждый раз называется новая, но суть остается та же: якобы Россия, вбрасывая многочисленные версии или "нарративы" инцидента, стремится запутать общественность и отвлечь внимание от "доказательств", представленных британской стороной".
"На каком-то этапе нам был представлен список этих "нарративов". В качестве таковых оказались засчитаны в основном разного рода догадки гостей российских ток-шоу, как "это преступление было выгодно тому-то" и совсем уж не относящиеся к делу вещи типа "англичане хотели отравить еще Ивана Грозного", - пояснил пресс-секретарь.
Между тем, по его словам, британские спецслужбы действительно вбрасывали в публичное пространство многочисленные противоречащие друг другу версии произошедшего. "Вспомните, как британские СМИ описывали механизм отравления пострадавших: со ссылкой на "информированные источники" заявлялось, что Скрипали отравились через пищу, подарки, цветы, кондиционер в автомобиле и т. д. Аналогичная картина со свойствами химического вещества: оно объявлялось то газом, то жидкостью, то гелем, то устойчивым, то быстро разлагающимся. Или возьмем процесс установления подозреваемых: это был то "Гордон", то "Михаил Савицкий", то "Степан Викеев", потом заговорили о Руслане Петрове и Александре Боширове, после этого возник "Сергей Федотов", - напомнил дипломат.