Калашников: Зеленскому надо выполнять минские соглашения, а не "креативничать"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не "креативничать", решая проблему Донбасса, а выполнять минские соглашения.

"Самое креативное было бы, если бы они отвели войска. Дали возможность выборы провести. И амнистировали всех на всех, как это заявлялось. Одним словом, выполнили бы все, что предписано минскими соглашениями, и навели бы мир. Вот это было бы очень креативно. А если он будет креативничать, имея в виду свою бывшую профессию, это ему нужно оставить в прошлом, конечно", - сказал Калашников в субботу в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в субботу Зеленский призвал быть "креативными, быстрыми и умными", отвечая России на указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он также заявил, что у его команды "несколько ходов" в качестве ответных действий в отношении РФ.