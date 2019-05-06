Лавров обсудил с Помпео конфликты и вопросы стратегической стабильности

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео были конструктивными, обсуждались вопросы стратегической стабильности и ситуация в отдельных регионах. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с американским коллегой.

"Мы обсудили целый ряд региональных ситуаций, которые находятся на актуальной повестке дня и в ООН, и в целом в международных отношениях, и обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности", - отметил глава МИД РФ.