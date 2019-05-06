Памфилова задекларировала доход в 6,2 млн рублей за 2018 год

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова задекларировала доход за 2018 год в размере 6,2 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе членов ЦИК за прошлый год опубликованы в понедельник на сайте комиссии.

Согласно декларации, доход Памфиловой в прошлом году составил 6 млн 214 тыс. 427 рублей. В 2017 году доход Памфиловой превысил 15,5 млн рублей. В пресс-службе ЦИК поясняли, что резкое увеличение дохода в 2017 году было обусловлено продажей квартиры.

В собственности у главы Центризбиркома есть земельный участок площадью 2033 кв. м, дом и гараж. Кроме того, Памфилова владеет автомобилем Volkswagen Beetle.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев в декларации указал, что в 2018 году заработал 5,8 млн рублей. У него в собственности, в том числе в долевой, есть участок, дом, две квартиры и два машино-места. Булаев также владеет автомобилями Lexus LS460 и Audi A6, квадроциклом, снегоходом и мотоциклом BMW.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина задекларировала 6,3 млн рублей дохода, два участка и дом в индивидуальной собственности, а также еще один дом и квартиру в долевой собственности.

При этом самым обеспеченным членом ЦИК стал Евгений Шевченко, он задекларировал в 2018 году более 12 млн рублей. В его индивидуальной собственности также есть земельный участок и дом, а в долевой собственности - квартира.