Лавров и Зариф обсудят 8 мая в Москве Венесуэлу, Сирию и иранскую ядерную сделку

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф 8 мая в ходе переговоров в российской столице обсудят ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Ираном и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению. Намечена сверка часов по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу", - информировали в дипведомстве.

Москва поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД, отметили в министерстве.

"Россия не признает незаконные санкции, вводимые США в одностороннем порядке против Ирана и тех, кто с ним ведет дела. Подобный метод недобросовестной конкуренции на мировых рынках, в том числе энергетическом, проводится американцами не взирая на то, что МАГАТЭ регулярно подтверждает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", - добавили в МИД РФ.