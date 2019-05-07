Песков рассказал о "перенасыщенном" графике президента на следующей неделе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина в течение недели с 13 мая будет перенасыщен событиями. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С понедельника будет неделя очень-очень насыщенная, даже перенасыщенная - и по географии, и по содержанию", - отметил он. В частности, Песков не исключил, что 14 мая Путин примет госсекретаря США Майкла Помпео, который прибудет в Сочи на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Говоря о планах главы государства на ближайшие дни, представитель Кремля сообщил, что 8 мая у Путина будет рабочий день, а в праздничный день 9 мая его ждут как рабочие, так и церемониальные мероприятия. Традиционно в этот день российский лидер выступает на Параде Победы на Красной площади в Москве, а также дает в Кремле торжественный прием в честь ветеранов.

"В пятницу мы не исключаем некоторые спортивные мероприятия", - добавил Песков, не уточнив деталей.

На 10 мая запланирован гала-матч Ночной хоккейной лиги, в играх которой ранее участвовал Путин.