Слуцкий назвал агонией обещания Климкина дать ответ на паспорта РФ жителям Донбасса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что лучшим ответом Украины на решение РФ о предоставлении упрощенного гражданства жителям ДНР и ЛНР стало бы выполнение Киевом минских соглашений, прежде всего их политической части.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина готовит "действенный ответ" России за выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В колонке для издания "Украинская правда" Климкин написал, что ответные меры будут "одновременно системными и асимметричными".

"Россия принимает решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР исключительно из гуманитарных соображений и исходя из сегодняшней ситуации на юго-востоке Украины. И здесь самым "системным и асимметричным" ответом со стороны Киева стало бы выполнение минских соглашений, их политической части в первую очередь. Тогда и не было бы никаких очередей за российскими паспортами", - написал в ответ Слуцкий в своем Telegram-канале во вторник. Глава комитета также назвал высказывания главы МИД Украины "агонией представителя уходящей команды [президента Украины Петра] Порошенко".

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне Климкин заявил, что Украина готова рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.