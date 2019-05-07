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Кризис на Украине

Украина готовит ответ России на решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "он будет одновременно системным и асимметричным"
Глава МИД Украины Павел Климкин EPA/TIM BRAKEMEIER
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Глава МИД Украины Павел Климкин
© EPA/TIM BRAKEMEIER

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина готовит "действенный ответ" России за выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника", - написал он в колонке для издания "Украинская правда".

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне министр иностранных дел Украины заявил, что Киев готов рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКлимкин, Павел Анатольевич
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