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Спор вокруг Курил
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Главы МИД РФ и Японии проведут переговоры в Москве 10 мая

Стороны обсудят проблему мирного договора

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно 10 мая проведут в Москве третий раунд переговоров по проблеме мирного договора. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 мая в Москве пройдет третий раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме мирного договора", - сказала дипломат.

По ее словам, в ходе дискуссии стороны продолжат обсуждение путей реализации договоренностей лидеров двух стран об ускорении диалога по этой теме на основе Совместной декларации 1956 года. "Кроме того, министры обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, включая борьбу с новыми вызовами и угрозами, сотрудничество на международной арене и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметила Захарова.

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Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСпор вокруг КурилКоно, Таро
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