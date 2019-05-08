В посольстве РФ в США сообщили, что Facebook игнорирует призывы провести консультации

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Руководство соцсети Facebook игнорирует призывы российского посольства в США провести консультации по ситуации вокруг удаления десятков аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении дипмиссии для прессы.

"Администрация Facebook продолжает имитировать борьбу со "скоординированным недостоверным поведением из России", удаляя десятки аккаунтов. Это все больше походит на пародию. Наши призывы начать прямой диалог между российским посольством в США и Facebook игнорируются", - заявили дипломаты.

Они подчеркивают, что "этот диалог может предотвратить появление нелепых ошибок и недоразумений в примерах, с помощью которых данная соцсеть пытается представить Конгрессу свою решимость противостоять надуманной "российской угрозе". Посольство приводит ряд такого рода примеров.

Неудачные примеры

Так, Facebook, объясняя причину удаления одного из аккаунтов, перевела на английский язык "МИД РФ" как "Министерство обороны Российской Федерации". "Информация российской дипломатической службы, которую данный аккаунт решил распространить и из-за которой он, очевидно, был удален, касалась обстрела журналистов на Донбассе украинскими войсками. Поддерживает ли Facebook расстрел журналистов? Или только российских журналистов?" - говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что "огонь велся из села, находящегося под контролем украинской армии". "Для сведения Facebook и его руководителя: недавно нацистский флаг был установлен на позициях Вооруженных сил Украины в Марьинке, находящейся по соседству с Авдеевкой (возможно, украинские солдаты демонстрируют свою партийную принадлежность)", - указали в посольстве.

"Остальные примеры показывают крайнее нежелание Facebook видеть информацию о 20-й годовщине бомбежек НАТО Югославии и их жертвах среди гражданского населения, расследовании возможного вмешательства Украины в избирательный процесс США и проблем миграции в Европе", - отметили в дипмиссии.

"Мы можем назвать такие действия не чем иным, как цензурой глобального информационного пространства, будь то добровольное или вынужденное под давлением Конгресса. Мы можем только поблагодарить Facebook за привлечение внимания к этим темам (они стали звучать во всем мире), напоминании о необходимости соблюдения российского законодательства (срок приближается) и призыве к прямому диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заключили в посольстве.

В понедельник соцсеть сообщила, что удалила 97 аккаунтов, страниц и групп, через которые якобы "осуществлялись скоординированные акции" в отношении Украины. Как утверждалось в сообщении Facebook, речь идет о двух "не связанных друг с другом операциях, исходящих из России, в которых использовалась одна и та же тактика".