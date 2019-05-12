Эксперт: Лавров и Помпео в диалоге по Венесуэле будут исходить из экономических интересов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва и Вашингтон при обсуждении урегулирования кризиса в Венесуэле, в том числе в ходе предстоящей 14 мая в Сочи встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, будут исходить из своих экономических и геополитических интересов. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрес Сербин.

По его мнению, у обеих стран есть свои интересы в регионе в целом: США, заявившие о возвращении к доктрине Монро, не хотят присутствия иностранных сил в Латинской Америке, а для России Венесуэла также является "важным геостратегическим плацдармом". "Обе стороны согласны в том, чтобы избегать возможности военной интервенции в Венесуэле, что соответствует ожиданиям и большинства стран полушария. Но нужен и компромисс в том, что касается вопроса политического перехода в стране", - отметил эксперт.

"Администрация [Дональда] Трампа не может потерять лицо и позволить [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро бессменно оставаться у власти. Главный вопрос здесь, на какие уступки готов пойти Вашингтон, - сказал Сербин. - Гарантировать, что все долги Венесуэлы и инвестиции будут выплачены, ослабить западные санкции в связи с кризисом на Украине, пойти на уступки по Ирану в обмен на политический переход и вывод маленького контингента российских военных из Венесуэлы? И о чем готова Москва договариваться в обмен на американские предложения?"

"В этом смысле для обеих сторон ценности и принципы - это, конечно, хорошо, но интересы - экономические и геополитические - будут преобладать во время разговоров, - убежден аналитик. - Хорошая новость заключается в том, что диалог между Москвой и Вашингтоном по Венесуэле, судя по всему, восстановлен". Однако, по его словам, есть и другие силы, в том числе "оппозиция и правительство Мадуро, военные и их различные фракции, вооруженные формирования и колумбийские партизанские отряды, сети организованной преступности и контрабанды наркотиков", Куба и входящие в Группу Лимы страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Евросоюз, Китай и Ватикан. "Всем им будет что сказать в отношении тех переговоров, которые могут последовать за Сочи", - добавил Сербин.

"Однако, если Россия и США смогут достичь соглашения и нейтрализовать друг друга в том, что касается кризиса в Венесуэле, останется ключевой вопрос - поможет ли все это народу Венесуэлы решить текущий политический и гуманитарный кризис", - заключил эксперт.