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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии обстреляли четыре населенных пункта за сутки

Обстрелам подверглась провинция Латакия

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли четыре населенных пункта в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Сафсафа (трижды), Джубб-эз-Зарур, Дарх-Абу-Асад и Нахшебба провинции Латакия", - сказал он на брифинге.

Купчишин отметил, что сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 11 мая амнистированы 57925 человек.

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