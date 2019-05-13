Лавров: сотрудничество России и Китая способствует укреплению международной безопасности

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Москва и Пекин активно взаимодействуют в интересах укрепления международной безопасности и стабильности. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с китайским коллегой Ван И.

"В целом российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, - сказал глава МИД РФ, отметив, что КНР - это ключевой партнер России на мировой арене. - Наши государства тесно сотрудничают на самых разных многосторонних площадках, включая ООН, Группу двадцати, ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР], РИК [формат Россия-Индия-Китай], работаем над сопряжением интеграционных потенциалов ЕАЭС [Евразийский экономический союз] и "Одного пояса - одного пути" с выходом в перспективе на формирование большого евразийского партнерства".

Он также обратил внимание на эффективное функционирование механизма регулярных встреч глав правительств, пяти комиссий, которые занимаются рассмотрением различных отраслевых вопросов двустороннего сотрудничества, и весьма интенсивные региональные контакты. "Расширяется торгово-экономическая кооперация, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в высокотехнологичных отраслях, в сфере торговли, - добавил Лавров. - Мы ценим и наше военное, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие по линии правоохранительных органов, в том числе в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью".

В этой связи он выразил надежду на продуктивные переговоры о перспективах взаимодействия Москвы и Пекина "на самых разных направлениях и по двусторонней линии, и по международным делам".