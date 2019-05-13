Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске в рамках серии оборонных совещаний

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит майскую серию оборонных совещаний и посетит 929-й Государственный летно-испытательный центр имени В.П. Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В рамках очередной сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса (ВПК) президент побывает в Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил. Главе государства будут продемонстрированы серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Ахтубинске глава государства "проведет совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области". "Будут затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие. Президент также встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым", - сообщили в Кремле.

Новый формат оборонных совещаний

В понедельник, 13 мая, президент начал очередную серию совещаний по оборонной тематике, которые ежегодно проходят в мае и ноябре. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где ознакомился с производством авиатехники и пообщался с рабочими, а само совещание провел вечером в Сочи. О таком обновлении формата совещаний по развитию ОПК - с выездом на военные объекты - глава государства говорил еще в феврале. Путин заявил тогда, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Сармат" и других.

О еще одном нововведении президент РФ рассказал в понедельник: по его словам, теперь вся серия совещаний, которые организуются раз в полгода, будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных сил. В ходе нынешней "недели оборонки" Путин предложил сосредоточиться на состоянии и перспективах развития Воздушно-космических сил РФ.

Он отметил, что сейчас и в будущем роль ВКС в военных операциях, надежный контроль над небом и космическим пространством исключительно значимы и будут только расти. Поэтому, подчеркнул президент, главной задачей является совершенствование боевых возможностей ВКС, повышение уровня подготовки личного состава. Путин напомнил, что 2 апреля утвердил Концепцию развития воздушно-космической обороны РФ до 2030 года. Этот документ учитывает изменения военно-политической обстановки, средств вооруженной борьбы в воздушно-космической сфере и трансформацию взглядов на их применение.

Череда военных совещаний продлится до конца недели. Глава государства ранее неоднократно подчеркивал, что такие мероприятия с участием руководящего состава Министерства обороны РФ, других ведомств, а также директоров и конструкторов ведущих предприятий ОПК позволяют оперативно и комплексно рассматривать ключевые аспекты военного строительства и при необходимости уточнять намеченные планы.

Что же касается нового формата, связанного с посещением перед совещаниями соответствующих предприятий ОПК, воинских частей и полигонов, то, как отметил президент, это позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, подготовки личного состава и необходимой инфраструктуры, чтобы новая техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно.