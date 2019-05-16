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Российские дипломаты проверяют информацию о якобы пострадавших россиянках в Йемене

Ранее сообщалось, что две россиянки оказались в числе пострадавших в ходе авиаударов аравийской коалиции по Сане

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют информацию о якобы пострадавших гражданках РФ в ходе авиаударов в Йемене. Об этом в четверг ТАСС по телефону сообщил посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин.

"Посольство России занимается проверкой информации о якобы пострадавших гражданках РФ в ходе авиаударов аравийской коалиции по Сане", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минздрав при правительстве мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) сообщил, что в столице Йемена две россиянки оказались в числе пострадавших в результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

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