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В России хотят сократить число обязательных требований со стороны контрольных органов

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов рассказал, что сейчас в России существует 220 видов контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено разобраться с огромным количеством контрольных органов и количеством обязательных для исполнения требований. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов на сессии "экономическая привлекательность права" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Сейчас в РФ существует 220 видов контроля - санитарный, транспортный, пожарный и так далее. У нас существует несколько десятков тысяч нормативных актов, которые регулируют (государственный и муниципальный) контроль", - отметил он.

"И одна группа исследователей подсчитала, что у нас существует 2 млн обязательных требований. То есть, если раздать по одному требованию на человека, получится город с населением чуть менее Парижа", - сказал он в ходе совместной сессии с французскими юристами. "Мы сейчас пытаемся с этим разобраться. И одной из ключевых проблем является большое количество квази-актов, которые не являются нормативными актами министерств, но де-факто они создают нормы права", - добавил он, заметив, что оспаривание компанией "Газпромнефть" письма с разъяснениями налоговых органов дошло даже до Конституционного суда.

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