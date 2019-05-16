Источник: Лавров встретится в Хельсинки 17 мая с главой МИД Польши

ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится 17 мая в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщил в четверг ТАСС источник в российской делегации.

"Такая встреча ожидается", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

Главы внешнеполитических ведомств России и Польши не проводили переговоры с 2014 года.

Как ранее сообщили в МИД РФ, у Лаврова в Хельсинки также запланированы встречи с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом, главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.