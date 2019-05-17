В МИД России выступили за формирование широкого антитеррористического фронта

ДУШАНБЕ, 17 мая. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех государств при центральной координирующей роли ООН. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов на конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность", открывшейся в Душанбе в пятницу.

"Россия последовательно выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех государств при центральной координирующей роли ООН на основе международного права и посредством эффективного выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН без политизации и двойных стандартов", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "хребет" международного терроризма в Сирии сломлен благодаря самоотверженным усилиям сирийской правительственной армии и поддержке российских воздушно-космических сил, других союзников и друзей Сирии. "На наш взгляд, это является примером безупречного контртеррористического сотрудничества", - отметил Сыромолотов.

По его словам, подавить "военную машину" террористических группировок в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, "если бы террористы не сумели наладить масштабные и устойчивые поставки оружия и боеприпасов". "Террористические группировки в Сирийской Арабской Республике и сегодня все еще получают от внешних спонсоров продукцию военного назначения, что позволяет им противостоять вооруженным силам нескольких государств. Проблема перекрытия передачи любых видов продукции военного назначения террористическим организациям, по нашему мнению, имеет самостоятельную значимость и требует особого внимания мирового сообщества", - добавил замминистра иностранных дел РФ.

Конференция в Душанбе собрала представителей 50 государств и более 20 международных и региональных организаций. Цель мероприятия - определение эффективных методов борьбы с финансированием терроризма, обмен опытом и знаниями, а также поддержка дискуссий экспертов по реагированию на меняющиеся формы финансирования, используемые террористическими организациями. По итогам конференции ожидается принятие декларации.