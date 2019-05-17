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Лавров встретился в Хельсинки с главой МИД Германии

Стороны обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись рукопожатием. Далее представителей прессы попросили удалиться.

Ранее в МИД ФРГ сообщили, что темами беседы станут двусторонние отношения, ситуация на Ближнем Востоке, Украина, членство РФ в Совете Европы.

У российского министра в пятницу также запланированы встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияЯгланд, ТурбьёрнМаас, Хайко
Главы МИД России и Бельгии провели встречу в Хельсинки
Беседа сторон прошла за закрытыми для прессы дверями
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