Лавров в Хельсинки встретился с генсеком Совета Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров провел в пятницу в Хельсинки встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

В начале беседы стороны воздержались от комментариев для СМИ, однако одной из тем встречи, по всей видимости, стал вопрос преодоления кризиса в отношениях РФ с организацией.

Лавров в столице Финляндии принимает участие в сессии Комитета министров Совета Европы, на полях мероприятия он уже провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Из-за этих дискриминационных мер делегация с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий, а в июне 2017 года РФ приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет Совета Европы.