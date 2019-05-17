Лавров: Россия надеется, что решение о равных правах для всех стран СЕ будет выполняться

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Москва надеется, что решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равных правах для всех делегаций будет исполняться. Об этом журналистам в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, центральным вопросом на заседании стала ситуация с лишением Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году российских парламентариев права голоса и целого ряда других прав. "Это грубо нарушило уставное положение о равенстве всех государств во всех органах Совете Европы", - указал министр.

"Мы очень ценим, что наша последовательная линия на восстановление справедливости была поддержана и генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом и ответственными делегациями стран-членов, а таких оказалось большинство, - сказал Лавров. - В итоге сегодня было принято решение, которое четко подтвердило, что, как и записано в Уставе, каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и обязанности".

"Это открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, созданного неправомерными действиями ПАСЕ, - отметил он. - Мы надеемся, что это решение (о равных правах для всех делегаций - прим. ТАСС) будет всеми исполняться". По словам министра, ждать осталось недолго, поскольку уже в июне состоится очередная сессия ПАСЕ. "Если это решение будет выполняться, то именно там должна быть поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе этой организации", - сказал Лавров.\

Кроме того, по словам Лаврова, осознание недопустимости ситуации, сложившейся вокруг положения России в СЕ, пришло к партнерам Москвы по организации.

Как подчеркнул министр, все члены Совета Европы обязаны выполнять то, что предписано уставом, к которому они присоединились, и иметь одинаковые права. "Что касается нас, то, будучи лишенными в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) суверенных, неотъемлемых прав, мы продолжали платить свои взносы в СЕ добросовестно, своевременно и в течение практически трех лет, - напомнил он. - Мы каждый раз предупреждали, что так вечно продолжаться не может и что, если права наших парламентариев не будут восстановлены, будем вынуждены заморозить взносы, что и сделали".

"Отнюдь не призываю к тому, чтобы всегда все действовали методами шантажа, - отметил Лавров. - Но если бы мы этого не сделали, то, может быть, и не пришло бы к нашим партнерам осознание недопустимости той ситуации, которая сложилась из-за нелегитимного решения ПАСЕ".

После встречи 16-17 мая глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.