Слуцкий надеется на "красивое решение" по возвращению России в ПАСЕ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что будет найдено "красивое решение", которое позволит России вернуться в ПАСЕ, не поступившись своими принципами.

"ПАСЕ - это площадка, которую мы в угоду нашим "стратегическим друзьям" на Западе терять не будем... В КМСЕ (Комитете министров Совета Европы - прим. ТАСС) нашли красивое и изящное решение. Есть определенные технические вопросы, но, думаю, они могут быть преодолены", - заявил Слуцкий в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Среди этих "технических вопросов" глава комитета назвал решения, которые необходимо будет принять Бюро и Постоянному комитету ПАСЕ для реализации заявления КМСЕ о равноправии всех делегаций. Их заседания состоятся 23 и 24 мая, уточнил Слуцкий.

"Мы не будем поступаться своими принципами, но дверь для возвращения приоткрылась. "Окончательное решение, поедет или не поедет делегация РФ на июньскую сессию ассамблеи, будут принимать Госдума и Совет Федерации при координации с МИД РФ и в зависимости от того, что будет на Бюро и Посткоме", - добавил депутат.

Вместе с тем, по мнению главы комитета, принятие консенсусом заявления КМСЕ говорит о провале политики сторонников изоляции России. "Несмотря на все шизофренические ухищрения наших оппонентов, Россию изолировать не получилось на пространстве Совета Европы. Россия продолжит работать в самой широкоохватной европейской организации", - заключил Слуцкий.

Ранее после встречи глав МИД стран Совета Европы в Хельсинки на сайте организации было опубликовано заявление Комитета министров Совета Европы о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи СЕ. Главы МИД заявили также, что "приветствовали бы, чтобы делегации всех стран-участниц принимали участие в сессии Парламентской ассамблеи в июне с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека".

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

Однако в январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи. В документе, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".