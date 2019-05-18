Россия примет участие в форуме по информационной безопасности в Гватемале

МЕХИКО, 18 мая. /ТАСС/. Межведомственная делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Олегом Храмовым прибудет на форум по кибербезопасности в Гватемале в конце мая. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь российского дипломатического представительства в центральноамериканском государстве Арсений Ребров.

"28 и 29 мая в Гватемале впервые пройдет центральноамериканский форум по вопросам киберпреступности и международной информационной безопасности, - сказал дипломат. - Россию будет представлять расширенная межведомственная делегация высокого уровня".

На форуме будут обсуждаться проблемы в профильной сфере, а также выработка совместных решений, касающихся борьбы с финансовыми киберпреступлениями, кражами личных данных, нарушениями авторских прав.

В мероприятии примут участие депутаты Центральноамериканского парламента, в том числе его председатель Ирма Амайя, генеральный секретарь Центральноамериканской интеграционной системы Винисио Сересо, члены Комиссии по безопасности Центральной Америки, а также эксперты Национального совета безопасности Гватемалы.