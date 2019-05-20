Врио главы Докузпаринского района Дагестана назначили заместителя арестованного Алискерова

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы Докузпаринского района Дагестана, руководитель которого Абдурагим Алискеров арестован по подозрению в получении взятки, назначен его заместитель Ахмед Ахмедов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации района.

"Сегодня состоялась внеочередная сессия районного собрания депутатов, на котором временно исполняющим обязанности главы Докузпаринского района назначен курирующий экономический блок заместитель главы района Ахмед Ахмедов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ахмедов работает замглавы Докузпаринского района с 2018 года, до этого был председателем районного собрания депутатов, управделами администрации района.

16 мая в администрации Докузпаринского района прошли обыски, против главы муниципалитета Абдурагима Алискерова возбудили уголовное дело. 17 мая Басманный суд Москвы арестовал Алискерова до 15 июля, его обвиняют в передаче взятки в 23 млн рублей для способствования его назначению на должность главы района.