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В Кремле прокомментировали слова Трампа об атаке американских хакеров на Россию

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва никогда не имела отношения к каким-либо преступлениям в этой области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обвинения РФ в кибератаках против США не находят доказательств, при этом причастность Вашингтона к подобным действиям подтверждается.

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"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот: мы говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", - заявил представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в интервью Fox News о том, что при его администрации была осуществлена кибератака в отношении российской стороны во время промежуточных выборов осенью 2018 года.

При этом Песков признался, что не располагает детальной информацией по этому случаю.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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