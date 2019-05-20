Песков сообщил, что из 17,5 тыс. поручений Путина выполнено 86%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая часть поручений главы государства исполняется, примерно половина из них - в первоначально установленный срок.

Представитель Кремля в понедельник поделился с журналистами статистикой об исполнении поручений президента с 2012 по 2019 годы. "В целом достаточно высокий процент по исполнению поручений президента - это почти 86%", - сказал он. Песков подчеркнул, что "в районе 47% [поручений] выполняется в первоначальный срок, остальные поручения продлеваются по согласованию с администрацией президента". По его словам, "это рабочая практика, поскольку реализация некоторых поручений требует больше времени, чем изначально фиксируется, поэтому сроки согласовано продлеваются".

Представитель Кремля уточнил, что с 2012 по 2019 год президент РФ Владимир Путин дал почти 17,5 тыс. поручений и указаний. Пресс-секретарь не смог уточнить, в каких регионах и по каким проблемам самая низкая исполнительская дисциплина. Он пояснил, что такая систематизация требует времени.