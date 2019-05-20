Слуцкий призвал новую власть Украины выполнить минские соглашения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на выполнение Киевом минских соглашений после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского и досрочных выборов Верховной рады.

"Вступая в должность, Зеленский говорил правильные вещи о необходимости прекращения огня в Донбассе. Да и часть своей инаугурационной речи новый президент Украины произнес на русском языке, родным языке для большинства населения Донецка и Луганска. И это были слова о готовности диалога ради мира", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник. Если это действительно так, продолжил глава комитета, то "следующим логичным шагом нового президента должно стать выполнение минских соглашений, их политической части".

"Надеюсь, новый состав Верховной рады сможет наконец принять необходимые для этого законодательные решения", - подчеркнул депутат.

Слуцкий также напомнил, что "В 2014 году избранный тогда президент Петр Порошенко проводил люстрацию". Теперь, по мнению российского политика, люстрация грозит уже самому Порошенко и всей его команде", поскольку "первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины направлены на тотальную смену властных элит". "Какие будут перемены и послужат ли они улучшению жизни простых украинцев, нам предстоит только увидеть", - заключил глава комитета.

Владимир Зеленский принял в понедельник присягу президента Украины. В первые же минуты после вступления в должность он объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов в течение ближайших двух месяцев.