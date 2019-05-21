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Кризис на Украине

Песков: призывы ужесточить санкции против Москвы не помогут Киеву решить проблему Донбасса

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина должна выполнять минские договоренности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет команде президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы юго-востока страны. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни США, ни Россия не могут выполнить перечень минских договоренностей. "Его может и должен выполнять Киев", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что в целом пока в Кремле не видят никаких новаций в украинской политике после избрания нового главы государства.

В понедельник Владимир Зеленский, вступив в должность президента Украины, призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев на церемонию его инаугурации.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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